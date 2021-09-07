Мюнхен, Германия, 7 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. Автопроизводитель Porsche на автосалоне IAA в Мюнхене (Германия) представил концепт гоночного электромобиля Mission R. Об этом сообщается на сайте компании.

Porsche Porsche Mission R

Внешне электрокар выделяется светодиодной оптикой, выполненной в стиле Taycan. Также автопроизводитель оснастил машину регулируемым антикрылом, диффузором и боковыми порогами. Корпус модели выполнен из пластика с натуральными волокнами. Длина спорткара равна 4330 мм, а ширина — 1990 мм.

Новый Mission R может похвастаться несколькими дисплеями, один из которых находится между спицами рулевого колеса. На этом экране отображается информация о дороге и самом автомобиле во время гонки. Ещё один дисплей расположен над рулевой колонкой. На него выводятся изображения с боковых камер, а также с центральной камеры заднего вида.

Силовой агрегат модели состоит из двух электромоторов суммарной мощностью 1100 л. с. До «сотни» автомобиль разгоняется всего за 2,5 секунды, а его максимальная скорость равна 300 км/ч.

Ранее американское тюнинг-ателье Gunther Werks представило рестомод (смесь реставрации и модификации) Porsche 993 Speedster Remastered. Автомобиль получил новые кузовные панели из карбона, спортивные сиденья, а также рулевое колесо из углепластика.

Читайте также: Porsche тестирует новый Porsche 911 GT3 RS