Петропавловск-Камчатский, 7 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. На Камчатке практически полностью пересохли Голубые озера — воды практически не осталось в двух из трёх водоёмах.

Tapety.tja.pl Камчатка

Читайте также: Знаменитые Источники Баотоу в Китае струятся рекордные 18 лет подряд

О высохших озёрах ИА «Кам 24» рассказали туристы: «Там остались небольшие лужи».

Специалисты туриндустрии края не помнят случаев, чтобы Голубые озера так сильно пересыхали. Связывают это с жарким летом и отсутствием осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, знаменитое живописное место в столице провинции Шаньдун городе Цзинани на востоке Китая Источники Баотоу, непрерывно извергается в течение 18 лет, что является самым продолжительным периодом с 1970-х годов, написало 6 сентября агентство Синьхуа.