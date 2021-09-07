Самара, 7 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Причины отказов сотрудников от вакцинации от COVID-19 в отдельных случаях намерены выяснить в Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что такое поручение дал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов на заседании областного оперативного штаба.

В регионе прививки от COVID-19 получили 1 053 605 человек, завершили вакцинацию 958 070 человек.

«Исполнение плана по вакцинации составило 51,7%. В Самарской области этот показатель выше, чем по стране. Процент использования вакцины 81%», — говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя министра здравоохранения Самарской области Татьяны Сочинской, в регионе нужно увеличить темпы вакцинации. В течение недели по области прививки от COVID-19 получают до шести тысяч человек в сутки. Но и этого недостаточно, пояснила она.

По результатам заседания Кудряшов поручил провести анализ динамики вакцинации среди сотрудников промышленных предприятий, педагогов, медицинских работников, а также изучить, как меняется ситуация и выяснить причины отказов сотрудников от прививок в отдельных случаях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены развернуть еще более 300 инфекционных коек.