Оренбург, 7 сентября, 2021, 08:33 — ИА Регнум. В Оренбурге на базе участковой избирательной комиссии №1091 во Дворце творчества детей и молодёжи им В. П. Поляничко открылся демонстрационный избирательный участок. Он смоделирован для обучения членов УИК, сообщает облизбирком.

Orenburg.izbirkom.ru На модельном избирательном участке

На модельном избирательном участке наглядно показано, как будет проходить многодневное голосование с учётом мер ковид-безопасности. Подобные тренировочные площадки до 11 сентября откроются во всех районах Оренбуржья.

По словам председателя облизбиркома Евгении Ивлевой, члены УИК на примере модельного участка буквально пошагово проходят все этапы голосования. Особое внимание уделяем мерам безопасности и хранению избирательной документации.

На входе избирателям будут измерять температуру. Все контакты — предъявление паспорта, вручение бюллетеня — на безопасном расстоянии. Дистанция в помещении отмечена разметкой. На столах установят защитные пластиковые экраны. Защитные экраны также будут на лицах членов избирательной комиссии. Всех избирателей также обеспечат масками, перчатками и одноразовыми ручками.

Бюллетени из обычных и переносных ящиков для голосования на ночь переместят в сейф-пакеты. Они будут храниться в сейфе.

Контролировать процесс голосования будут наблюдатели. Для них подготовили рабочие места.

В дни выборов 17,18 и 19 сентября на территории Оренбургской области будут функционировать 1683 постоянных и 17 временных избирательных участков.

Как уже сообщало ИА REGNUM, принято решение о дополнительном избирательном участке на военном полигоне.