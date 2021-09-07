Грозный, 7 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Чечне до 2023 года планируют завершить работы по подводке газовых коммуникаций до границ участков новых абонентов. В настоящее время для удобства населения создан по поручению главы Чечни региональный штаб по газификации. Уже в 2021 году начнутся мероприятия по подведению газа к домам.

Пресс-служба правительства Удмуртии Газификация

Об этом сообщил 6 сентября в ходе совещания по вопросам реализации в Чечне президентской программы социальной газификации премьер-министр Муслим Хучиев. Совещание было проведено при участии прибывшего в Чечню с рабочим визитом заместителя председателя правительства РФ Алексанра Новака.

Как отметил Хучиев, в настоящее время уже развернуто 163 пункта оперативного приема заявок от граждан на газификацию.

«О возможностях догазификации, которая будет проходить строго по заявкам, население информируется по всем направлениям, включая обзвон и подомовые обходы. Для удобства населения развернуто 163 пункта оперативного приема заявок граждан», — написал Хучиев на своей странице в Instagram по итогам совещания.

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