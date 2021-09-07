Варшава, , 08:31 — REGNUM Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на своей странице в соцсети Facebook написал обращение к официальному Минску с призывом «прекратить миграционный кризис и перестать потворствовать нелегальной миграции в Польшу и другие страны ЕС».

Матеуш Моравецкий Kancelaria Premiera

В сообщении указано, что польские пограничники задержали на границе с Белоруссией людей, которые «сотрудничают с режимом Лукашенко и подозреваются в организации незаконного ввоза на территорию Польши мигрантов из Ирака, Сирии, Афганистана, Ливана, Египта, Сомали с территории Белоруссии».

Моравецкий потребовал от белорусских властей «прекратить оказывать помощь контрабандистам, которые занимаются организацией нелегальной миграции».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.