Нью-Дели, 7 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В индийском штате Керала симптомы опасного вируса Нипах выявлены у 11 человек, сообщила в эфире телеканала NDTV министр здравоохранения штата Вина Джордж.

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По её словам, заболевшие входят в число 38 человек, которые в настоящее время находятся в изоляции в медучреждениях. Образцы восьми человек были отправлены для исследования в Национальный институт вирусологии.

Власти Индии рекомендовали усилить эпидемиологический надзор и тщательно отслеживать контакты всех заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн оценил опасность для России индийского вируса Нипах. По его словам, вирус действительно смертельно опасен и сравним с тяжёлым энцефалитом, но он не очень активно передаётся от человека к человеку.