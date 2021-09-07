Челябинск, 7 сентября, 2021, 08:31 — ИА Регнум. В Сосновском районе Челябинской области сотрудники управления соцзащиты в курсе о проблемной семье с Вишнёвой горки, где ранее неравнодушные граждане нашли полураздетого мальчика. Об этом пишут СМИ.

Прокурор

«Семья стоит у нас на учёте, с ней ведётся работа», — цитирует 74.ru представителей соцзащиты.

В областном главке МВД также заверили, что участковый, уполномоченный регулярно посещает эту семью и проводит профилактические беседы. А в областной прокуратуре рассказали, что в июне родители детей были оштрафованы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. По факту очередного инцидента ведомство начало проверку.

Как сообщало ИА REGNUM, пятилетнего мальчика нашли на улице полураздетым и голодным. Когда его привели домой, то дверь открыла избитая мать с похмелья.