Москва, 7 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Музей Победы в Москве ко Дню города подготовил исторический онлайн-квест, посвященный событиям Великой Отечественной войны. Квест «За нами Москва» можно пройти на портале «Узнай Москву», сообщается на сайте мэра столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM День города

Онлайн-квест состоит из 10 вопросов, связанных с некоторыми фактами об обороне Москвы во время Великой Отечественной войны. Участникам предстоит ответить на вопросы о военной технике в годы войны, планах вражеских войск, оборонительных операциях и др.

Также москвичам предложат вспомнить героев, имена которых стали нарицательными. Пройдя квест, участники освежат в памяти исторические эпизоды, познакомятся с экспонатами, представленными в Музее Победы.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году Москва отмечает свой 874-й день рождения.

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