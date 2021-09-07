Кудрин видит риски в высокой доле государства в экономике РФ
Москва, 7 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Российской экономике уже пора дать повзрослеть. Об этом в своей статье в журнале «Компания» заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.
Он напомнил, что присутствие государства в экономике России значительно расширилось после экономического кризиса в 2008—2009 годах, так же как это было сделано во многих странах мира. Однако после кризиса подобная терапия может нести в себе риски, если её вовремя не свернуть, считает Кудрин.
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Кудрин указал на то, что большинство российских компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники, в числе которых «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях.
По его мнению, изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.
Добавим, что, по данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами. При этом сегодня в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных, тогда как в топе-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин не первый раз высказывается по поводу основных рисков, представляющих угрозу стабильности финансовой системы России. Риск наличия высокой доли государства и ранее проходил красной строкой в его оценках.
Несколько лет назад Кудрин уже указывал на то, что в экономике должна расти доля частного сектора, а не государства. По его словам, этот сектор динамичнее и эффективнее, он быстрее отвечает на такие вызовы, как технологическая революция, но пока в России достаточных шагов к его росту нет.
Кудрин сетовал на недостаточность конкуренции, которая мотивирует экономику на развитие. Крупные госкомпании не совершили разворот к такой мотивации, отмечал он.