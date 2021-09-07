Москва, 7 сентября, 2021, 08:27 — ИА Регнум. Российской экономике уже пора дать повзрослеть. Об этом в своей статье в журнале «Компания» заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Он напомнил, что присутствие государства в экономике России значительно расширилось после экономического кризиса в 2008—2009 годах, так же как это было сделано во многих странах мира. Однако после кризиса подобная терапия может нести в себе риски, если её вовремя не свернуть, считает Кудрин.

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«Госсектор может временами играть важную и положительную роль, но ему пора начать сокращаться. «Особого пути» в данной ситуации нет — госкомпании редко становятся экономическими и инновационными драйверами», — отмечает глава Счётной палаты.

Кудрин указал на то, что большинство российских компаний с госучастием менее пластичны в плане управления: они сильно зависят от бюрократической машины, в состав их советов директоров зачастую входят чиновники, в числе которых «мультиуправленцы», представляющие интересы государства одновременно в 20 и более компаниях.

«Это негативно сказывается на скорости принятия решений, на постановке прорывных, меняющих вектор движения целей», — уверен Кудрин.

По его мнению, изменить ситуацию может приватизация, которая даст предприятиям эффективных собственников.

«Это положительно скажется не только на результатах отдельных организаций, но и повысит эффективность экономики в целом», — подчеркнул глава Счётной палаты РФ.

Добавим, что, по данным Единой системы управления государственным имуществом, по состоянию на 16 июля 2021 года государство владело долями в 752 акционерных обществах и 496 ФГУПами. При этом сегодня в российской десятке крупнейших компаний только четыре — частных, тогда как в топе-10 американских крупнейших компаний нет ни одной с госучастием.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Счетной палаты Алексей Кудрин не первый раз высказывается по поводу основных рисков, представляющих угрозу стабильности финансовой системы России. Риск наличия высокой доли государства и ранее проходил красной строкой в его оценках.

Несколько лет назад Кудрин уже указывал на то, что в экономике должна расти доля частного сектора, а не государства. По его словам, этот сектор динамичнее и эффективнее, он быстрее отвечает на такие вызовы, как технологическая революция, но пока в России достаточных шагов к его росту нет.

Кудрин сетовал на недостаточность конкуренции, которая мотивирует экономику на развитие. Крупные госкомпании не совершили разворот к такой мотивации, отмечал он.