В полиции Кузбасса изучают фотографию пропавших девочек с мужчиной
Киселёвск, Кемеровская область, 7 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. Информацию о том, что перед исчезновением десятилетних школьниц из Киселёвскаи видели с незнакомым мужчиной в настоящее время проверяют в полиции. Об этом сообщили РИА Новости.
Дарья Драй ИА REGNUM
Школьница
Напомним, ранее в социальной сети появилась фотография из магазина, где неизвестный мужчина покупает сладости пропавшим девочкам. Также сообщалось, что последний раз детей видели на остановке с этим же мужчиной.
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По данным ГУ МВД РФ по Кемеровской области, утром 6 сентября девочки ушли в школу, и до настоящего времени их местонахождение не установлено.