Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Сербский теннисист, первая ракетка мира Новак Джокович вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ausopen.com Новак Джокович

В матче четвёртого круга Джокович одержал победу над представителем США Дженсоном Бруксби. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут и завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Джокович девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 6 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника четыре эйса, одна ошибка на подаче и 3 из 11 брейков.

В четвертьфинале Джокович сыграет с итальянским теннисистом Маттео Берреттини.