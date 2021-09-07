Ульяновск, 7 сентября, 2021, 08:25 — ИА Регнум. В Ульяновской области стартует сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

ИА REGNUM Картофель

Ярмарочный сезон откроется 11 сентября в Ульяновске на проспекте Гая в Железнодорожном районе. Как и ранее, в торговле примут участие аграрные предприятия и кооперативы, предприниматели, фермерские хозяйства, владельцы личных подсобных хозяйств.

Всего запланировано 16 региональных сельскохозяйственных ярмарок. Завершится ярмарочный сезон 25 декабря предновогодней областной сельскохозяйственной торговлей.

Власти заявляют, что профильное министерство разрабатывает рекомендуемые цены на ярмарках на основе мониторинга розничных и отпускных цен в торговых сетях и на рынке. Предполагается, что стоимость продуктов будет ниже на 10 — 15%.

Ярмарки будут проходить на открытом воздухе, а с учётом пандемии коронавируса между торговыми местами будет предусмотрено расстояние не менее 1,5 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября в Ульяновской области стартовал месячник по осеннему благоустройству, который пройдёт по 25 октября. Проводятся мероприятия по наведению чистоты и порядка, санитарная очистка территорий, их подготовка к зимнему сезону.