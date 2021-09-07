Анкара, 7 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. Новую книгу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен» начали продавать в Турции, 6 сентября сообщило агентство Anadolu.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

Труд посвящен проблемам глобальной политики, включая такие темы, как миграционный кризис, международный терроризм, двойные стандарты, а также исламофобия и дискриминация.

Эрдоган призывает к фундаментальным изменениям в Совете Безопасности ООН, в том числе и к увеличению количества постоянных членов органа на основе принципа «мир больше пяти». Он также утверждает, что «целью Турции» должно стать «формирование системы, в которой правом силы наделен тот, кто прав, а не наоборот».

Книга переведена на русский, английский, испанский, арабский, немецкий и французский. Доходы от ее продажи планируется передать Управлению по чрезвычайным ситуациям Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа несколько турецких СМИ распространили информацию о том, что Анкара может первой признать власть движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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