Якутск, 7 сентября, 2021, 08:37 — ИА Регнум. 16 детей в Якутии получили места в дошкольных учреждениях только после вмешательства прокуратуры. Места в детских садах были, но путёвки детям не предоставлялись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе прокуратуры региона.

ИА REGNUM Детский сад

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Не могли попасть в дошкольное учреждение дети из посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района Якутии. Проверка была проведена по жалобе женщины, у которой не получалось устроить в детский сад свою дочь. Выясняя причину, прокуратура обнаружила ещё 15 детей, которых не принимали в детсад. В результате актов реагирования надзорного ведомства маленькие якутяне зачислены в дошкольное учреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Пензенской области жалуются на поборы в школах и детских садах. Поручение изменить эту ситуацию дал врио губернатора региона Олег Мельниченко.