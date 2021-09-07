Джакарта, , 08:23 — REGNUM Министр обороны Индонезии Прабово Субианто пригласил государственные университеты принять участие в укреплении национальной обороны, сообщает Kompas.

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«Давайте работать вместе, чтобы реализовать сильную, устойчивую и независимую национальную оборону Индонезии посредством совместной деятельности в области образования, исследований и развития науки и технологий», — заявил Прабово Субианто.

Стороны подписали меморандум о взаимопонимании. Прабово Субианто заявил, что подписание меморандума направлено на использование всех ресурсов, принадлежащих министерству обороны и государственным университетам. Это делается для поддержки усилий по организации национальной обороны.

Сфера действия меморандума о взаимопонимании включает предоставление обучения, исследований, общественных работ и институционального развития.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по вопросам экономики Индонезииподтвердил продление на две недели ограничений по коронавирусу за пределами Явы и Бали.

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