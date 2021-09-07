Сеул, 7 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Представители Южной Кореи, США и Японии по КНДР проведут личную встречу в японском Токио на следующей неделе. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

По их словам, в настоящее время представители трёх стран корректируют график встречи, которую планируется провести 14 сентября.

Известно, что встреча специального представителя Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Дока, специального представителя США по КНДР Сон Кима и главы департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси состоится спустя три месяца после встречи в Сеуле.

Ожидается, что участники трёхсторонней встречи обсудят ситуацию на Корейском полуострове и действия, которые необходимо предпринять для поддержания стабильности в регионе и возобновления переговоров с КНДР.