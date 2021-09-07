Самара, 7 сентября, 2021, 08:23 — ИА Регнум. Еще более 300 инфекционных коек намерены развернуть в медицинских учреждениях Самарской области. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Елена Молчанова ИА REGNUM Госпиталь «Ленэкспо»

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Сообщается, что данный вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба региона.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, в Самарской области фиксируется рост заболеваемости COVID-19 в шести возрастных группах.

«В группе до года на 43,5%; 7−14 лет на 11,4%; 18−29 лет на 9,3%; 30−49 на 1,3%, 50−64 года на 1,1%; в группе старше 65 лет на 10, 6%. В остальных двух возрастных группах отмечается снижение: с 1 года до 6 лет на 11,9%; с 15−17 лет на 14,1%», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что из-за роста заболеваемости и увеличением числа госпитализированных в регионе на прошлой неделе дополнительно развернули 262 инфекционные койки.

«В планах открытие на этой неделе еще 300 коек в городской клинической больнице №1 г. Тольятти и дополнительных 38 коек в больнице им. В.Д. Середавина», — сообщает пресс-служба.

Сообщается, что все медицинские учреждения области обеспечены необходимым запасом лекарств. Согласно данным на 6 сентября в регионе выявили 461 случай заражения коронавирусом.