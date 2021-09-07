Казань, 7 сентября, 2021, 08:20 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали еще шесть случаев смерти от коронавирусной инфекции. Таким образом, с начала наблюдения в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 7 сентября 698 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Очередными жертвами заболевания стали четверо мужчин и две женщины в возрасте от 59 до 85 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала пандемии по состоянию на 6 сентября было зарегистрировано 25 764 случая инфицирования коронавирусом.

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