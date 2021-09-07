Оренбург, 7 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области военнослужащим обеспечат возможность проголосовать на сентябрьских выборах, сообщает облизбирком.

Выборы

На территории испытательного полигона государственного учреждения 3-го центрального научно-исследовательского института Министерства обороны РФ будет образован дополнительный избирательный участок. Решение принято Избирательной комиссией региона по просьбе командования полигона.

Дополнительная участковая избирательная комиссия будет организована до 10 сентября. Добавим, с 17 по 19 сентября 2021 года в Оренбуржье будет действовать 17 временных избирательных участков. Помимо военного полигона участки развернут в крупных медучреждениях, СИЗО и аэропорту.

Напомним, Оренбуржье в сентябре будет выбирать депутатов Госдумы, Заксобрания региона, органов местного самоуправления.

Ранее ИА REGNUM сообщало о командно-штабных учениях на Донгузском полигоне «Мирная миссия-2021». Они пройдут с 11 по 25 сентября. Участниками станут более 4 тысяч военнослужащих стран Шанхайской организации сотрудничества.