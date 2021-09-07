Нью-Йорк, США, 7 сентября, 2021, 08:19 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

si.robi Анастасия Павлюченкова

В матче четвёртого круга Павлюченкова проиграла представительнице Чехии Каролине Плишковой. Встреча продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 5:7, 4:6.

Павлюченкова четыре раза подала навылет, допустила пять двойные ошибки и реализовала 2 из 9 брейк-пойнтов. На счету её соперницы шесть эйсов, пять ошибки на подаче и 4 из 7 брейков.