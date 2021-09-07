Ереван, , 08:19 — REGNUM Конституционный суд (КС) Армении принял от оппозиционных фракций Национального собрания (парламента) республики обращение, в котором оспаривается избрание спикера законодательного органа. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба КС.

Конституционный суд Армении Ben Men Lyun

В обращении ставится под сомнение законность процедуры избрания спикером парламента Алена Симоняна от фракции большинства «Гражданский договор», так как выдвинутые оппозиционными фракциями кандидаты Мхитар Закарян и Артур Саркисян не смогли принять участие в выборах. Они находились под арестом.

Заседание, на котором будет рассмотрено обращение от оппозиции, назначено на 22 января 2022 года. Судья Конституционного суда Ерванд Хундкарян назначен судьей-докладчиком, а Национальное собрание — ответчиком.

Стоит отметить, что Симоняна избрали спикером парламента Армении 2 августа. Оппозиционные фракции подали иск в КС 10 августа.