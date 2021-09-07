Варшава, , 08:16 — REGNUM Начальник Пограничной службы Польши, генерал Томаш Прага во время пресс-конференции сообщил, что по данным польских спецслужб, в Белоруссии в настоящее время находятся около 10 тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые готовятся нелегально проникнуть в ЕС через Польшу. Об этом сообщает Polskie Radio.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Прага также сообщил, что в последние дни зафиксировано увеличение числа попыток незаконного пересечения белорусско-польской границы. Он добавил, что «в преступных схемах по нелегальной миграции участвуют международные группировки, которые пытаются перебросить мигрантов из стран Азии и Африки в Западную Европу».

«Наибольшую группу пытающихся пересечь государственную границу Польши с белорусской территории составляют граждане Ирака, которые благодаря туристическим визам прибыли в Минск самолетами из Багдада», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.