Москва, 7 сентября, 2021, 08:12 — ИА Регнум. Российские пенсионеры имеют право получать доплаты к пенсии за родственников в соответствии с некоторыми государственными программами материальной поддержки. Об этом агентству «Прайм» заявил специалист негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Будущее» Евгений Биезбардис.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Он напомнил, что в соответствии с данными программами пенсионеры могут получать выплаты по потере кормильца, ежемесячные выплаты, дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, а также средства по правопреемству или наследству в связи со смертью или пропажей родственника.

Также дополнительные средства может получить пенсионер, у которого на иждивении числятся нетрудоспособные родственники. Для получения денег необходимо обратиться в отделение Пенсионного фонда или МФЦ.

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Специалист уточнил, что сумма выплаты будет составлять треть от фиксированной части страховой пенсии за каждого человека. Надбавка в размере 4378,49 рубля полагается родителям и женам военных, погибших при защите СССР. Выплата в размере 1752,52 рубля предусмотрена для пенсионеров, родственники которых пропали без вести или погибли во время боевых действий или при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 2022 года для получения социальных доплат до прожиточного минимума неработающим пенсионерам не нужно будет подавать заявления на пересчет — он будет проводиться автоматически.

Также с 2022 года пенсии и социальные доплаты будут автоматически начисляться безработным гражданам за два года до выхода на пенсию, в том случае, если они не могут официально трудоустроиться. Такие же выплаты и также автоматически будут начисляться гражданам с ограниченными возможностями при наступлении пенсионного возраста.

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