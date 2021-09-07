Красногорск, 7 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. Автомобилестроительная компания «Группа ГАЗ» в Подмосковье в рамках международной выставки Comtrans 2021 представила компактный городской фургон «Соболь NN». Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Gazgroup.ru «Соболь NN»

Новинка предназначена для служб доставки. Длина автомобиля составляет 5120 мм, а высота равна 2430 мм. При этом радиус разворота — 5,4 м.

В моторной линейке автомобиля будут присутствовать как дизельные, так и бензиновые силовые агрегаты. Крутящий момент от двигателя на колёса будет передаваться через шестиступенчатую коробку передач.

Модель укомплектована задним мостом с односкатной ошиновкой. Объём багажного отделения фургона в зависимости от модификации варьируется от 6,9 до 9,2 куб. м.

Ранее Горьковский автозавод официально представил на Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России» спецверсию «Газели» для вакцинации, созданную на базе каркасного автобуса «Газель Next Citiline».

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