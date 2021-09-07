Чита, 7 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции на 7 сентября привито 324 897 человек. Такие данные приводит пресс-служба правительства региона.

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Завершили вакцинацию 296 485 человек (поставили второй компонент вакцины или воспользовались однокомпонентной вакциной). За сутки первую дозу инъекции получили 465 жителей региона, завершена вакцинация еще у 587 человек.

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Ранее о том, что в Забайкальском крае при достаточном количестве вакцины от COVID-19, снизились темпы вакцинации, известила заместитель председателя правительства Забайкальского края Инна Щеглова.

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