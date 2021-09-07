Омск, 7 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Для проведения голосования в Омской области, которое состоится в сентябре 2021 года, изготовят около 6 млн избирательных бюллетеней. Как сообщили ИА REGNUM в областном избиркоме, половина бюллетеней — для выборов депутатов Госдумы, вторая — для выборов депутатов регионального Заксобрания.

Марина Каширская ИА REGNUM КОИБы

Как уточнили в избиркоме, необходимо напечатать более 30 видов бюллетеней, свой для каждого избирательного округа. Часть из них будет изготовлена для использования в комплексах обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).

Как подчеркнул секретарь облизбиркома Александр Христолюбов, изготовление бюллетеней — кропотливая работа, нельзя допустить в них ни малейшей ошибки.

«Прежде чем отправить бюллетени в печать, их тщательно проверяют специалисты избирательной комиссии», — отметил Христолюбов.

После печати бюллетени упакуют и в сопровождении специализированной охраны направят в территориальные комиссии, а затем и на избирательные участки.

Чтобы защитить бюллетени от подделки, используется несколько степеней защиты. Это фоновая защитная сетка, специальные марки, надпись микрошрифтом.

В избирательной комиссии напомнили, что в дни голосования 17, 18 и 19 сентября каждый избиратель Омска получит четыре бюллетеня: два по Госдуме (один — по партийным спискам, один — по одномандатным округам) и два по Заксобранию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области в единый день голосования — 2021 пройдут выборы в региональное Законодательное собрание.