Чебоксары, 7 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Порецком районе Чувашии в отношении подрядчика, не завершившего к началу учебного года ремонт школы, возбуждено административное дело. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В ведомстве отмечают, что речь идёт о капитальном ремонте Напольновской средней школы в Порецком районе, который проводит компания «СМУ-59». По данным прокуратуры, ремонт должен был завершиться до 15 августа 2021 года «за счёт собственных или привлечённых средств» подрядчика.

В ведомстве сообщают, что в установленный срок работы не завершены, в результате 1 сентября образовательная организация «не обеспечила предоставление учреждения для проведения образовательного процесса».

В отношении директора строительной организации прокуратурой возбуждено дело об административном правонарушении по признакам ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлёкшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии 1 сентября открылись более 400 школ, в которых учатся 145 тыс. детей. Ранее предполагалось, что из-за ремонта не смогут открыться 16 школ, затем их достигло 17. Проблемными назывались три школы, где нарушены сроки выполнения контрактов.