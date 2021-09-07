Уфа, 7 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Два лесных пожара продолжают бушевать в Башкирии. Об этом 7 сентября сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Лесной пожар

Сообщается, что два лесных пожара сейчас действуют в ЗАТО Межгорье и Баймакском районе на общей площади 1460 га. Спасателям удалось их локализовать.

Огнеборцы ликвидировали один лесной пожар в Абзелиловском районе на площади 70 га в шести км от населенного пункта Мухаметово.

Согласно данным пресс-службы министерства лесного хозяйства Башкирии, в республике всего зарегистрировано 436 лесных пожаров. Общая площадь, которые прошли лесные пожары, составляет 13 391,9 га.

Отмечается, что в Буздякском районе ожидается 5 класс пожарной опасности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии снят особый противопожарный режим.