Оренбург, 7 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. В Оренбурге полиция выясняет причины и обстоятельства вооружённой разборки, которую устроили водители на дороге возле горбольницы № 4. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

(сс) jasongillman Ружье

Ранее в соцсети появилось видео. В зоне видеорегистратора одного из автомобилистов оказался конфликт двух мужчин. В ходе разговора один из них достал ружьё и направил в сторону оппонента. «90-е вышли из чата», — комментируют пользователи интернета.

По словам правоохранителей, в дежурную часть поступил сигнал о вооруженной разборке. Когда патруль ДПС прибыл на место, то участников конфликта уже не было. В рамках проверки установлен номер автомобиля одного из водителей, а впоследствии и личности мужчин, которые учинили на дороге ссору. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.