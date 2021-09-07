Кемерово, 7 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Стали известны подробности исчезновения двух кузбасских школьниц. 10-летних девочек видели с подозрительным мужчиной средних лет.

Похищение ребенка

«Последний раз видели вчера на остановке с мужчиной с рыжей бородой. Возможно, они с ним уехали, может, кто-то видел, в другом районе. На фото мужчина покупает девочкам на кассе сладости», — сообщили подписчики в паблике «Инцидент Кузбасса» в социальной сети «ВКонтакте».

К поиску детей присоединились волонтеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в кемеровском Киселёвске разыскивают двух без вести пропавших школьниц. Накануне утром, 6 сентября, девочки ушли в школу, и до настоящего времени их местонахождение не установлено.

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