Тоджинский район, Тыва, 7 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Туве 6 сентября в 14 часов 47 минуты по местному зарегистрировано землетрясение магнитудой 6,2. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС со ссылкой на данные Алтае-Саянского филиала геофизической службы РАН.

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Эпицентр сейсмособытия находился на территории Тоджинского района, в 195 км северо-восточнее села Адыр-Кежиг. Как отмечается, но поверхности земли ощущались незначительные колебания.

«Пострадавших и разрушений нет, деятельность инфраструктур не нарушена», — отметили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали в Бай-Тайгинском районе Тувы. Интенсивность в эпицентре, который располагался примерно в 24 км от ближайшего села Кара-Холь, достигала 6,5 баллов.