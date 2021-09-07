Уфа, 7 сентября, 2021, 08:07 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение «Противопожарная служба Башкирии» объявило тендер на оказание услуги лизинга вертолёта, предназначенного для обеспечения защиты территорий от ЧС. Начальная стоимость лота оценивается в 995 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

12019 Вертолет

Итоги аукциона планируется подвести 24 сентября 2021 года. Максимальная цена контракта — 995 434 044,45 рубля. Для оплаты сделки планируется задействовать средства республиканского бюджета.

В документации уточняется, что срок передачи лизингодателем имущества ограничен десятью месяцами с момента подписания контракта и госрегистрации права собственности на воздушное судно.

В техзадании отмечено, что в вертолёте должно быть не менее 11 пассажирских мест. В нём должно быть аварийно-спасательное оборудование и оборудование для тушения пожара. Вертолёт должен быть выпущен не ранее 2021 года.