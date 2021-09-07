Владивосток, 7 сентября, 2021, 08:13 — ИА Регнум. В Приморье планируют открыть производство диагностических тестов нового поколения — соответствующее соглашение подписали южнокорейская корпорация LG Chem и российская компания «Евразия» на площадке VI Восточного экономического форума, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Проект призван внедрить в России передовые практики по оперативному и безопасному выявлению туберкулёза у населения, что позволит минимизировать риск осложнений.

Предлагаемая технология активно используется в Корее, и приморская компания одна из первых выкупает право на ее реализацию на Дальнем Востоке.

«Планируется строительство завода с объёмом инвестиций около 350 млн рублей. Южнокорейские разработки в области медицины очень технологичны и могут помочь значительно повысить качество жизни людей в Приморском крае. Мы оказываем компании всю необходимую поддержку по выбору площадки для строительства и предоставляем административную поддержку, выступая дополнительным гарантом надежности для иностранных партнёров», — пояснили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, российские учёные разработали прототип тест-системы, которая способна за пять дней выявить у пациентов с туберкулёзом лёгких устойчивость к лекарствам.