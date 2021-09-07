Среднеколымск, Якутия, 7 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Цены на овощи и фрукты пугающе высоки в городе Среднеколымск в Якутии. Огурцы, помидоры и мандарины там продают по 500 рублей за килограмм, яблоки, бананы и апельсины — по 450, сообщил телеграм-канал ДЬИИКЭЙ.

Иван Шилов ИА REGNUM Овощи

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На фото, сделанном в магазине и опубликованном в соцсетях, перечислены также цены на морковь и картофель (320 р за кг), лук и капуста стоят 300 рублей, перцы — 550. При этом килограмм чеснока продают по 100 рублей, лимоны — по 130.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Среднеколымске распродали остатки продуктов питания, надеясь на скорый приход судна с продовольствием, но оно задержалось.