В Самарской области в результате ДТП на трассе погибли три человека
Самара, 7 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Сообщается, что поздно вечером 6 сентября на первом км автотрассы «Богатое — Кинель» около города Кинель столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Хонда». В результате этого дорожно-транспортного происшествия получили не совместимые с жизнью травмы три человека, которые ехали в легковушке.
Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.
«Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в ДТП с ГАЗелью погибли два человека.