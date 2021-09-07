Самара, 7 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате ДТП с грузовым автомобилем на трассе в Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Оренбуржье: легковой автомобиль врезался в грузовик

Сообщается, что поздно вечером 6 сентября на первом км автотрассы «Богатое — Кинель» около города Кинель столкнулись грузовик «Вольво» и легковой автомобиль «Хонда». В результате этого дорожно-транспортного происшествия получили не совместимые с жизнью травмы три человека, которые ехали в легковушке.

Отмечается, что сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты процессуальной проверки контролирует прокуратура.

«Организована прокурорская проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения организацией, обслуживающий данный участок дороги. По итогам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных должностных лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в ДТП с ГАЗелью погибли два человека.