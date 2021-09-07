Иркутск, 7 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. В лесах Катангского района Иркутской области 7 сентября отменен режим ЧС муниципального характера. Как сообщает пресс-служба областного правительства, а минувшие сутки там ликвидировано три пожара на общей площади 12 862 га.

25.mchs.gov.ru Лесной пожар

В полностью локализованном состоянии в этом муниципальном образовании на вечер 6 сентября оставалось пять очагов на общей площади 12 374 га.

Площадь активного горения составляла 12,75 га, сократившись на 6,36 га. Новых возгораний в лесном фонде в Иркутской области не зарегистрировано.

Как сообщало ИА REGNUM, в полностью локализованном состоянии на вечер 5 сентября находились восемь пожаров на общей площади 25 231 га, все в Катангском районе Приангарья.

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