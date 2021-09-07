Москва, 7 сентября, 2021, 07:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Антон Горелкин обратился в МВД, ФАС и Роскомнадзор в связи с рекламной кампанией новой мошеннической схемы в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мошенничество в сети

«Всю информацию я передал в МВД, Роскомнадзор и ФАС, попросил их провести проверку на предмет распространения фейковых новостей и мошенничества с использованием персональных данных», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Парламентарий обратил внимание на то, что в соцсети пользователям обещают деньги за участие в инвестпрограмме «Роскосмоса».

"В рекламе используется портрет Владимира Путина и видеоролик с его участием, смонтированный из кадров новостей «Первого канала». После перехода по ссылке пользователю подсовывают страницу с логотипом «Вестей» и формой обратной связи. Дальше все по классике: перезванивает оператор несуществующего колл-центра «Роскосмоса» и просит предоставить номер банковской карты», — пояснил депутат.

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