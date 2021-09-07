Турочакский район, Алтай, 7 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Оперативники из Республики Алтай в ходе служебной командировки совместно с коллегами из Дагестана задержали 27-летнего жителя Турочакского района. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, мужчина пять месяцев скрывался в городе Дербент.

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По данным ведомства, в конце марта он похитил автомобиль BMW X5, на котором выехал за пределы республики. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого на украденной машине задержали в Новосибирске, однако судья избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде. Выйдя из сала суда, мужчина скрылся.

Спустя несколько месяцев правоохранители получили информацию о его возможном нахождении в Дагестане.

«С целью проверки поступивших сведений, незамедлительно было организовано взаимодействие с коллегами из Дагестана. В ходе проведенной совместной операции, 4 сентября обвиняемый был задержан в г. Дербент. Выяснилось, что сельчанин проживал у своих родственников», — отметили в ведомстве.