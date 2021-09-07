Ясный, Оренбургская область, 7 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. В Оренбургской области вынесен приговор в отношении гражданина Казахстана. Он признан виновным в организации незаконного въезда на территорию России иностранцев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Граница

Установлено, что в июне 2021 года фигурант уголовного дела организовал незаконный въезд в Россию иностранных граждан. Мужчине инкриминировали преступление по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ («Организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Федерации группой лиц по предварительному сговору»).

Суд приговорил иностранца к полутора годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.