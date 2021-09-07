Киев, 7 сентября, 2021, 07:53 — ИА Регнум. Планы по оказанию военной помощи Киеву со стороны США должны послужить сигналом для России, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 6 сентября в эфире телеканала ICTV.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

По его словам, речь идет о договоренностях, достигнутых украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Джо Байденом в ходе их встречи в Вашингтоне.

«Тот факт, что именно во время визита США дополнительно выделили до конца года помощь на военные нужды Украины — это тоже сигнал для России», — сказал чиновник.

Кулеба отметил, что американская сторона также увидела в указанном шаге «наилучший сигнал» для РФ. По мнению министра, «Россию беспокоит все, что делает Украину сильнее». Он выразил мнение, что результаты переговоров Зеленского и Байдена «безусловно» укрепили позиции украинской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что в ходе встречи в Белом доме Джо Байден мог дать Владимиру Зеленскому ряд указаний по отношениям Украины с Россией.