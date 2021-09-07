Уфа, 7 сентября, 2021, 07:57 — ИА Регнум. Народная артистка России Валерия планирует выступить на третьем всероссийском инвестиционном сабантуе «Зауралье-2021», который пройдет 10 сентября в городе Сибай Башкирии. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба всероссийского инвестиционного сабантуя.

Марсель Бадыкшин. president.tatarstan.ru Сабантуй

«Выступление состоится в формате open air на открытой площадке МФК «Зауралье». Звезда отечественной эстрады, исполнительница хитов «Часики», «Метелица», «Таю», «Рига-Москва», «Нежность моя» споет как уже полюбившиеся композиции, так и представит новые песни. Некоторые из хитов прозвучат в акустических аранжировках», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что в рамках форума пройдут стратегические сессии, которые будут посвящены темам развития экономики, внутреннего туризма, сельского хозяйства, промышленного комплекса. Помимо этого, состоятся музыкальные и гастрономические фестивали. Организаторы мероприятия ожидают визиты как российских представителей государственной власти, культуры и бизнес-сообщества, так и иностранных спикеров.

Вход для жителей г. Сибая на открытую площадку МФК «Зауралье» будет свободным.