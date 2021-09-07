Владивосток, 7 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. Реализация программы по реновации дворовых территорий начнётся на Дальнем Востоке уже в 2021 году. Большая часть проектов в рамках программы «Тысяча дворов» должна быть реализована уже в 2022 году, об этом рассказал 6 сентября глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, подводя итоги VI Восточного экономического форума.

Двор

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На благоустройство дворовых территорий в регионах Дальнего Востока планируется потратить 7 млрд рублей. Во дворах появятся современные игровые и спортивные площадки, которые позволят создать пространства для отдыха и развития рядом с домом.

Как сообщало ИА REGNUM, реализация первых проектов в рамках «Дальневосточной концессии» начинается в Якутии, Хабаровском крае, на Колыме и Чукотке.