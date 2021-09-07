Кемерово, 7 сентября, 2021, 07:50 — ИА Регнум. В Кемеровской области по нацпроекту «Жильё и городская среда» отремонтировали 351 придомовую территорию вместо запланированных 300. Об этом сообщает официальный телеграм-канал «Цивилев. Live».

Reshaem.vmeste76.ru Ремонт двора

«В 2021 году на ремонт дворов и общественных пространств в Кузбассе направили почти миллиард рублей, работы планировались во всех 34 муниципалитетах. Все подрядные организации справились в срок, уже завершили благоустройство всех запланированных дворов», — прокомментировал губернатор региона Сергей Цивилёв.

Отмечается, что жильцы любого дома могут участвовать в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Для этого надо провести общее собрание, принять положительное решение о проведении работ и обратиться в управляющую компанию.