Челябинск, 7 сентября, 2021, 07:49 — ИА Регнум. В Челябинске на территории Вишневой горки семья нашла полураздетого пятилетнего мальчика. Об этом пишут СМИ.

(сс) Feed My Starving Children (FMSC) Голодные

По данным 74.ru, ребёнок был в тонкой кофте и к вечеру уже продрог. Родителей рядом не было. Мальчик выпрашивал у прохожих еду. Своего адреса он назвать не смог.

Неравнодушные люди накормили его и вызвали полицию. Прибывший участковый рассказал им, что знает адрес ребёнка и его семью. Дверь открыла мать мальчика — избитая и с похмелья. Вначале она не поняла, про какого ребёнка с ней разговаривают, а потом объяснила, что мальчик часто гуляет один.

По словам местных жителей, мальчик живёт в многодетной семье. При этом они пожаловались на якобы неэффективность действий органов опеки.