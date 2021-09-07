Пермь, 7 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Пермском крае на период выборов, которые пройдут в течение трех дней (17−19 сентября) — отменят занятия в школах. Как сообщает ТК «РифейПермь», речь идет только о тех образовательных учреждениях, в которых будут оборудованы избирательные участки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пустой класс в школе

Вместо уроков для учеников организуют спортивные, туристические и культурные мероприятия. Например, в планах экскурсии в музеи, посещение выставок, проведение Дня здоровья.

В школах, где нет избирательных участков, дети продолжат учиться согласно расписанию.

Напомним, в Пермском крае 17−19 сентября 2021 года пройдут выборы депутатов Госдумы, Заксобрания региона выборы депутатов и ряда гордум, в том числе Перми.