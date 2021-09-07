Кызыл, 7 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Туве зарегистрировано 21 обращение от граждан, пострадавших от мошеннических действий представителей финансовой пирамиды Finiko. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, в производстве находится 12 уголовных дел по статье «мошенничество».

Биткоин

По данным ведомства, компания функционировала под видом инвестиционной компании. «Инвесторам» из числа местных жителей обещали получение прибыли в размере 20−30% от внесённой суммы.

«Граждане, доверившись компании, вкладывали различные денежные суммы, исчисляемые миллионами рублей. В результате указанной деятельности у вкладчиков организации похищены денежные средства в особо крупном размере», — отметили в ведомстве.

Всего потерпевшим, как отмечается, был причинён ущерб в размере 15 млн рублей.

К настоящему времени задержана представитель компании — местная жительница 1974 года рождения. Расследование уголовных дел находится на контроле прокуратуры Кызыла. Пострадавших от действий женщины призвали обратиться в полицию.