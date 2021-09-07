Ульяновск, 7 сентября, 2021, 07:45 — ИА Регнум. В Ульяновской области заболеваемость COVID-19 «постепенно идёт на спад». Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Русских, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе по итогам работы штаба по комплексному развитию области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Говоря о пандемии коронавируса, руководитель региона подчеркнул, что темпы вакцинации от COVID-19 «нужно наращивать», так как это «наиболее эффективный способ победить» коронавирус.

«По ситуации с коронавирусом в целом у нас наметилась условно позитивная динамика, заболеваемость постепенно идёт на спад. Но расслабляться рано», — сказал Алексей Русских.

В минздраве Ульяновской области отмечают, что темпы вакцинации снизились: если с 23 по 29 августа привиты 13 368 жителей, то за последнюю неделю (с 30 августа по 5 сентября) — 10 434 человека.

Всего в Ульяновскую область поставлено 423 292 комплекта вакцин от COVID-19, первым компонентом привились более 325,6 тыс. жителей, двумя — 284,2 тыс. человек. План по региону — охват вакцинацией 595 тыс. граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 75 966 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 68 197 человек, умерли 2359 ковид-пациентов.