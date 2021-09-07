Новосибирск, 7 сентября, 2021, 07:44 — ИА Регнум. В Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году введено 37 объектов дорожного ремонта и строительства. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

Колодец

В свою очередь, губернатор региона Андрей Травников касательно Новосибирска отметил, что необходимо продолжить системную работу по применению новых технологий и совместно со специалистами мэрии на обсудить проблему совмещения работ по ремонту дорожного покрытия с приведением в порядок колодцев.

«Мы помним проблемы прошлых лет, когда асфальт новый, а колодцы просевшие — это портит эффект от проведённых работ, — подчеркнул он. — Для того, чтобы понять, кто несёт ответственность за общее качество работ, на этой неделе в четверг будет проведено выездное совещание с собственниками этих колодцев, с коммунальными предприятиями и дорожниками, со специалистами министерства транспорта и дорожного хозяйства, министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области».

В правительстве региона уточнили, что место проведения выездного совещания будет обозначено позднее.