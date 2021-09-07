Уфа, 7 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. Два легковых автомобиля столкнулись в Уфимском районе Башкирии, сообщает пресс-служба республиканского управления ГИБДД.

ДТП

Сообщается, что авария произошла на автотрассе Уфа — Зубово — Чишмы. В результате ДТП погибли три человека, еще двое получили различные травмы и были доставлены в больницу. На месте аварии работают сотрудники дорожной полиции. Подробности произошедшего уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в Улан-Удэ водитель сбил 13-летнего подростка на пешеходном переходе. Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Виновника ДТП задержали сотрудники полиции.